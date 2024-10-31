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Сбербанк на встрече с инвесторами 6 декабря представит прогнозы на 2025 год

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк проведет "День инвестора" 6 декабря, представит там прогнозы на 2025 год, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка в четверг.

"Мы раскроем все наши оценки на "Дне инвестора" 6 декабря... Мы там более подробно расскажем про наши показатели на 2025 год", - сказал Скворцов.

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Сбербанк сейчас пока находится в стадии бизнес-планирования.

Что касается прогнозов по кредитованию на 2025 год, то на динамику этого показателя будут оказывать влияние несколько факторов, не только уровень ключевой ставки ЦБ РФ, отметил финдиректор. Важным фактором будут параметры государственных программ, в том числе льготных ипотечных программ, а также меры в корпоративном кредитовании.

"Мы всю имеющуюся информацию до "Дня инвестора" соберем и сделаем тот прогноз, который считаем наиболее реалистичным. Прямо сейчас об этом говорить преждевременно", - подчеркнул Скворцов.

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