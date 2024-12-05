Биотехнологическая Amgen вложит $1 млрд в расширении производства в Северной Каролине

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Amgen Inc. вложит $1 млрд в расширение производственных мощностей в Холли-Спрингс (Северная Каролина).

Компания намерена построить второе предприятие по выпуску фармпрепаратов в городе, говорится в ее пресс-релизе.

Ранее Amgen инвестировала $550 млн в создание промышленных мощностей в Холли-Спрингс. Общий объем инвестиций, таким образом, превысит $1,5 млрд.

"Вместе с существующим предприятием новые инвестиции позволят создать 370 новых рабочих мест в регионе", - отмечается в пресс-релизе.