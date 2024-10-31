Лимит на сумму сделок для неквалов без тестирования могут увеличить в 3 раза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки в закон "О рынке ценных бумаг", которые расширяют возможности для торговли и инвестирования для неквалифицированных клиентов - физических лиц.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, поправки обсуждаются ко второму чтению законопроекта (№496225-8).

Закрытые ПИФы

Согласно действующему законодательству, не требует тестирования покупка клиентом - физическим лицом паев открытых и интервальных ПИФов. Комитет Госдумы предлагает расширить этот список, добавив паи закрытых ПИФов, соответствующих требованиям ЦБ. Сейчас возможна продажа без тестирования паев закрытых ПИФов, если паи включены в котировальный список биржи или приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев.

Повышение лимита

Сейчас, если проведенное тестирование клиента было отрицательным, брокер вправе исполнить поручение физического лица при одновременном исполнении следующих условий: брокер предоставит клиенту уведомление о рисках, клиент заявит брокеру о принятии рисков, сумма сделки не превышает 100 тыс. руб. Комитет предлагает увеличить лимит на сумму сделок до 300 тыс. руб. Уточняется, что уведомление о рисках должно быть сделано не более чем за один год до исполнения поручения.

Сейчас в законе нет упоминания о специфике учета сделок по договорам репо. В новом варианте указывается, что при расчете суммы сделок по договорам репо учитывается только сумма первой части договора.

Кроме того, сейчас брокер может продать физлицу продукт с вышеупомянутыми условиями в случае отрицательного результата тестирования. Новая формулировка указывает, что эти условия можно применять, если у клиента нет положительного результата тестирования, что расширяет сферу применения правил. Одновременно из закона убирается норма о том, что отказ клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования является основанием для отказа брокера от исполнения поручения.

Ужесточение

В проекте закона содержатся два ужесточения. В правила проведения тестирования физических лиц вносится уточнение, что положительный результат тестирования физического лица действует пять лет со дня его получения. Сейчас срок действия тестирования в законе не указан.

Из закона исключается возможность для неквалов (или за их счет) купить вне биржевых торгов договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Сейчас это возможно в случае соблюдения ряда условий.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.