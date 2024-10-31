Индексы МосБиржи и РТС по итогам октября упали на 10,4-13,9%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг снизился под давлением продавцов после выхода накануне статистики об ускорении инфляции в РФ, а также на фоне сохранения жестких сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $73 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2560 пунктов во главе с акциями ГК "Самолет" (-8,4%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (-7,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2560,2 пункта (-2,1%), индекс РТС - 831,27 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 ноября, составил 97,0226 руб. (-3,04 копейки).

По итогам октября индексы МосБиржи и РТС упали на 10,4-13,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ за месяц вырос на 4,31 рубля.

Инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% после роста на 0,2% с 15 по 21 октября, на 0,12% с 8 по 14 октября и на 0,14% с 1 по 7 октября, сообщил в среду Росстат. Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике Госдумы в четверг заявила, что эффект ключевой ставки на инфляцию размыт влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для достижения требуемого результата по замедлению роста цен. По ее словам, ЦБ РФ продолжит добиваться достижения таргета по инфляции в 4%, не допуская компромиссов.

Подешевели в четверг также акции АФК "Система" (-4,6%), "Аэрофлота" (-4,5%), "НОВАТЭКа" (-3,8%), расписки OZON (-3,8%), бумаги "Московской биржи" (-3,5%), ВТБ (-3,5%), "Роснефти" (-3,2%), "Северстали" (-3,2%), "МТС" (-3,2%), "ММК" (-2,6%), "Газпром нефти" (-2,5%), Сбербанка (-2,4% и -2,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-2,3% и -0,7% "префы"), "ТКС Холдинг" (-2,2%), "Газпрома" (-2,1%), "Магнита" (-2%), "Татнефти" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,8%), ОК "Русал" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "Интер РАО" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "РусГидро" (-0,7%), "Норникеля" (-0,4%).

Поддержкой для акций Сбербанка выступил вышедший утром отчет по МСФО: в III квартале банк получил 411,1 млрд руб. чистой прибыли против 411 млрд руб. годом ранее (прогноз - 406 млрд руб.), за 9 месяцев чистая прибыль составила 1,227 трлн руб. против 1,149 трлн руб. годом ранее (+6,8%, прогноз - 1,222 трлн руб.).

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, инвесторов разочаровали данные Росстата по инфляции, вышедшие накануне - за неделю с 22 по 28 октября цены выросли на 0,27%, а годовая официальная инфляция приблизилась к 8,6%. Инфляционное давление может стать доводом для Центробанка в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий. Сдерживал спад акций подъем нефтяных котировок.

Вышедшая в КНР макростатистика не дала однозначного сигнала. Октябрьский индекс экономической активности в промышленности оказался лучше прогноза, выйдя к 50,1 пункта, то есть в зону роста. А индекс PMI для сектора услуг оказался чуть ниже ожиданий, но удержался в зоне повышения (50,2 пункта). В пятницу в Китае будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin за октябрь. В США выйдет месячный отчет по рынку труда, который может повлиять на общие настроения, так как ситуация с занятостью - один из главных ориентиров для ФРС при формировании ДКП. Прогноз по индексу МосБиржи на 1 ноября - 2525-2625 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Саид Керимханов, российский фондовый рынок снизился на фоне негативной внешней обстановки и ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме отметила, что темпы корпоративного кредитования растут, что не позволяет говорить о нынешнем значении ключевой ставки как о "запретительном". Сбербанк отчитался по МСФО за 9 месяцев 2024 года, зафиксировав увеличение чистой прибыли на 6,8%, что практически совпало с прогнозами аналитиков. Старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции заявил, что Сбербанк сохраняет намерение выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли при достаточности капитала выше 13,3%, отметил аналитик "Финама".

"На дневном графике индекс МосБиржи находится ниже экспоненциальной скользящей средней, хотя индекс относительной силы близок к значению перепроданности. Предполагаем, что уровнем поддержки для индекса выступит отметка 2520 пунктов, после чего возможен отскок до 2645 пунктов, и далее откроется горизонт для достижения уровня 2711 пунктов", - считает Керимханов.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи завершил октябрь снижением, обновив минимум с начала сентября на фоне статистики о росте инфляции в РФ. Локально индекс растерял весь рост сентября, и текущие значения сопоставимы с уровнями мая 2023 года.

Хуже рынка в четверг выглядели акции застройщиков ("Группа ЛСР", "ГК ПИК", "Самолет"), для которых на фоне очередного исчерпания лимитов по льготным программам у банков и роста ключевой ставки ЦБ сложилась неблагоприятная рыночная ситуация. Рыночная переоценка дочерних компаний, особенно "МТС" и Ozon, оказала давление на стоимость материнской АФК "Система", которая также имеет высокий уровень долга.

Несмотря на очередной неоднозначный отчет по РСБУ за 9 месяцев, в "плюсе" торговались акции "Сегежа Групп" (+1,1%). Просели вместе с рынком акции "Аэрофлота", несмотря на сильный отчет по РСБУ за 9 месяцев - компания получила одну из лучших за всю историю квартальную прибыль от продаж (24,1 млрд руб. в III квартале). Неплохо выглядели акции "Норникеля", несмотря на неоднозначную динамику корзины металлов и заявления менеджмента о том, что вопрос дивидендов ГМК за первое полугодие на текущий момент не предлагался к рассмотрению совету директоров, заключил представитель УК "Первая".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, настроения на рынке акций РФ резко ухудшились после выхода данных Росстата об усилении недельной инфляции. Это увеличивает вероятность того, что Банк России в декабре повысит ключевую ставку также на 2 п.п. (до 23% годовых). Цель снижения рынка акций РФ пока видится в районе 2400 пунктов по индексу МосБиржи, считает Антонов.

Зарубежные фондовые площадки

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,8-1,3%) и США (индексы к 18:50 по Москве снизились на 0,8-2,3% во главе с Nasdaq).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно, говорится в сообщении ЦБ. Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.

В квартальном обзоре, опубликованном Банком Японии в четверг, говорится, что ЦБ ожидает сохранения инфляции в стране около целевого уровня в 2% в ближайшие годы. Регулятор сохранил прогноз, согласно которому его ключевой показатель инфляции - индекс потребительских цен без учета продуктов питания - завершит текущий фингод на уровне 2,5%. Банк Японии по-прежнему ожидает увеличения ВВП страны на 0,6% в текущем фингоду.

Статданные по экономике Японии, опубликованные в четверг, были неоднородными. Темпы роста промпроизводства в стране в сентябре превзошли прогнозы, тогда как динамика розничных продаж не оправдала ожиданий.

Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с сентябрем, когда она составила 1,7%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение темпов роста потребительских цен в октябре до 1,9%.

Доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы увеличились на 0,5%, говорится в отчете министерства торговли страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Bloomberg, предусматривал повышение доходов на 0,3%, расходов - на 0,4%.

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно упало до минимума с мая - до 216 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 230 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке в четверг цены подросли на вышедших накануне данных о снижении запасов энергоносителей в США, а также на фоне неплохой статистики из Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $73,31 за баррель (+1,1% и +2% накануне), декабрьская цена фьючерсов на WTI - $69,66 за баррель (+1,5% и +2,1% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 515 тыс. баррелей, запасы бензина снизились на 2,71 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 977 тыс. баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 973 тыс. баррелей.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта, сообщило Государственное статистическое управление. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг рекомендовала жителям десяти населенных пунктов на юге Ливана перебраться к северу от реки Авали в 50 км от границы с Израилем. Агентство ЭФЭ отмечает, что речь идет о населенных пунктах, расположенных близ городов Тир и Набатия, которые подвергаются наиболее мощным ударам ЦАХАЛа в рамках операции против ливанского шиитского движения "Хезболла".

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" "ТГК-2" (-6,9%), акции ПАО "М.Видео" (-6,8%), расписки Qiwi (-6%), бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-5,1%), "Мосэнерго" (-5%).

ПАО "Озон Фармацевтика" (-1,8%) в январе-сентябре 2024 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года - до 1,511 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла в 1,6 раза, до 1,6 млрд рублей.

ПАО "ТГК-14" (-2,2%) в январе-сентябре 2024 года получило 713,2 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в бухотчетности компании. Выручка повысилась на 14,5% - до 12,51 млрд рублей, себестоимость при этом росла медленнее - на 13,5%, до 11,407 млрд рублей.

ПАО "Россети Северо-Запад" (-2,9%) в январе-сентябре 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,23 млрд рублей, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах компании. Выручка увеличилась на 8,9%, до 41,9 млрд рублей.

Выросли бумаги ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+2,6%), "Башнефти" (+1,8%), ПАО "Аренадата" (+1,7%).

Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" (+0,4%) по МСФО за девять месяцев 2024 г. выросла на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,69 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 48,24 млрд руб. (+9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,47 млрд рублей (из них 11,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,81 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 4,85 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").