Китай направит $1,4 трлн на помощь местным органам власти в рефинансировании долгов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Китай направит 10 трлн юаней ($1,4 трлн) на программу по снижению долговой нагрузки местных органов власти, сообщает "Синьхуа".

Власти Китая одобрили повышение потолка долга местных органов власти на 6 трлн юаней (порядка $838 млрд). Решение Госсовета КНР было согласовано постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) по итогам заседания, завершившегося в пятницу. Увеличение потолка долга местных органов власти до 35,52 трлн юаней позволит им рефинансировать внебалансовые или скрытые долги в течение следующих трех лет.

Эмитенты также получат доступ к дополнительным ресурсам на сумму 4 трлн юаней в рамках новой специальной квоты для рефинансирования задолженности в течение пяти лет.

Таким образом, Китай направляет в общей сложности 10 трлн юаней ($1,4 трлн) на программу по снижению долговой нагрузки местных органов власти.

Запуск механизма рефинансирования долга "является важным политическим решением, учитывающим международные и внутренние события, необходимость обеспечения стабильности экономики и бюджета, а также фактическую ситуацию в местных органах власти", заявил министр финансов Китая Лань Фоань.

Темпы роста ВВП КНР в третьем квартале 2024 года замедлились до 4,6% в годовом выражении – минимума с первого квартала 2023 года, что ставит под сомнение способность Пекина добиться целевого показателя роста ВВП в 5% в этом году.

В этих условиях власти страны приняли ряд мер для поддержки экономики, в том числе ввели стимулы для рынка недвижимости и снизили процентные ставки.

Опасения в отношении перспектив экономики КНР усилились в связи с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании пообещал обложить товары китайского экспорта дополнительной пошлиной в 60%.

По оценкам китайского Минфина, скрытые долги местных органов власти в КНР на конец 2023 года составили 14,3 трлн юаней. Власти страны рассчитывают сократить их до 2,3 трлн юаней к 2028 году, заявил Лань Фоань.

Рефинансирование долгов, как ожидается, позволит местным органам власти сэкономить на процентных выплатах 600 млрд юаней за пять лет.

Такой шаг китайских властей был ожидаемым для экономистов. При этом они также рассчитывали на объявление по итогам заседания ВСНП о дополнительных мерах стимулирования непосредственно потребительского спроса внутри страны, однако этого сделано не было, что, вероятно, разочарует рынки, пишет Financial Times.