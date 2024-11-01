"Рольф" в 2024 году ждет снижения продаж автомобилей с пробегом вдвое

Продажи новых машин вырастут на 20-40%, прогнозирует компания

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Дилерский холдинг "Рольф" в 2024 году может вдвое снизить реализацию в штуках автомобилей с пробегом, на которые в прошлом году пришлась половина его выручки, нарастив при этом на 20-40% реализацию новых машин, сообщил журналистам гендиректор группы Роман Антонов.

"По итогам 2023 года у нас было продано 29 тысяч новых автомобилей и 102 тысячи автомобилей с пробегом. В этом году с учетом того, что ключевая ставка ЦБ увеличилась, мы стратегию пересмотрели. Новых автомобилей по итогам 2024 года, я думаю, будет продано в районе 35-40 тысяч, автомобилей с пробегом - порядка 55 тысяч, возможно, больше. Они снизились ввиду того, что у нас кредитная нагрузка увеличивается из-за ключевой ставки", - сказал Антонов.

Таким образом, он спрогнозировал снижение продаж автомобилей с пробегом почти вдвое и рост продаж новых автомобилей на 20-40%.

Степень давления ставки на прибыль дилера топ-менеджер прокомментировал так: "70% того, что мы зарабатываем, мы отдаем банкам".

Консолидированная выручка "Рольфа" по итогам 2024 года, как сообщил Антонов, сейчас ожидается на уровне более 280 млрд рублей. Такой прогноз соответствует снижению показателя до 14%.

В 2023 году "Рольф" был самым крупным по выручке игроком авторитейла - оборот группы составил 324 млрд рублей (+40% к 2022 году). Чуть более половины выручки компании (168 млрд рублей) пришлось на продажи автомобилей с пробегом, еще около трети (102 млрд рублей) - на реализацию новых машин.