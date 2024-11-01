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Индекс ISM Manufacturing в октябре снизился до минимума с июля 2023 года

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре снизился до 46,5 пункта с 47,2 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 47,6 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля.

Октябрьское значение индекса является минимальным с июля 2023 года, поскольку потребительский спрос остается слабым, а производство снижается.

Подындекс объемов производства в октябре упал до 46,2 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее, складских запасов - до 42,6 пункта с 43,9 пункта, невыполненных заказов - до 42,3 пункта с 44,1 пункта. Индикатор цен вырос до 54,8 пункта с 48,3 пункта, новых заказов - до 47,1 пункта с 46,1 пункта, занятости - до 44,4 пункта с 43,9 пункта.

Между тем октябрьский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемый S&P Global, в октябре увеличился до 48,5 пункта с 47,3 пункта в сентябре, свидетельствуют окончательные данные. Значение индекса было пересмотрено с повышением с предварительно объявленных 47,8 пункта.

ISM США ISM Manufacturing
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