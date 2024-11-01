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МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности

МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Московская биржа с 11 ноября вводит на валютном рынке аукцион обновления цен с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности.

Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента, говорится в сообщении биржи. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ.

Длительность аукциона - 10 минут 30 секунд, в течение этого времени участники торгов и их клиенты могут подавать заявки, как в обычном режиме. По итогам 10 минут сбора заявок в последние 30 секунд определяется цена аукциона, после чего торги по валютной паре продолжаются по стандартному регламенту. Количество аукционов в течение торгового дня не ограничено.

Аукцион будет запускаться по всем спот-инструментам валютной пары, по которой произошло изменение границ ценового коридора. Таким образом, аукцион обновления цены будет проводиться одновременно для инструментов с расчетами сегодня (TOD), завтра (TOM), T+2 и в режиме торгов "мелкие лоты" (TMS).

Торги долларом и евро на Московской бирже были прекращены в июне этого года после введения против площадки американских санкций. Сейчас на бирже торгуются китайский юань, белорусский рубль, казахстанский тенге, турецкая лира, армянский драм, узбекский сум, киргизский сом, таджикский сомони.

Московская биржа
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