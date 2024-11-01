МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Московская биржа с 11 ноября вводит на валютном рынке аукцион обновления цен с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности.

Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента, говорится в сообщении биржи. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ.

Длительность аукциона - 10 минут 30 секунд, в течение этого времени участники торгов и их клиенты могут подавать заявки, как в обычном режиме. По итогам 10 минут сбора заявок в последние 30 секунд определяется цена аукциона, после чего торги по валютной паре продолжаются по стандартному регламенту. Количество аукционов в течение торгового дня не ограничено.

Аукцион будет запускаться по всем спот-инструментам валютной пары, по которой произошло изменение границ ценового коридора. Таким образом, аукцион обновления цены будет проводиться одновременно для инструментов с расчетами сегодня (TOD), завтра (TOM), T+2 и в режиме торгов "мелкие лоты" (TMS).

Торги долларом и евро на Московской бирже были прекращены в июне этого года после введения против площадки американских санкций. Сейчас на бирже торгуются китайский юань, белорусский рубль, казахстанский тенге, турецкая лира, армянский драм, узбекский сум, киргизский сом, таджикский сомони.