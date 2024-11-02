Поиск

Имущество омского производителя лифтов "Сиблифт" выставлено на торги

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ООО "ПКФ Сиблифт" (Омск) Иван Климентов назначил на 13 декабря торги в форме конкурса по продаже имущества компании, сообщается в материалах федресурса.

Активы "ПКФ Сиблифт" выставляются на торги единым лотом, начальная цена - 555,53 млн рублей. Заявки принимаются до 9 декабря.

В списке продаваемого имущества значатся более 2,2 тыс. позиций, включая основное оборудование для производства лифтов, нежилые помещения общей площадью 25,7 тыс. кв. метров, право аренды земельного участка, товарный знак, офисная техника, автомобили.

В объявлении конкурсного управляющего также говорится, что если первые торги не состоятся, то повторные будут проведены 3 февраля 2025 года. Начальная цена на повторных торгах будет на 10% ниже начальной цены на первых торгах.

Если же и повторные торги не состоятся, то организатор с 5 февраля по 5 апреля 2025 года проведет торги в форме публичного предложения.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Омской области в феврале 2023 года признал ООО "ПКФ Сиблифт" банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство. Крупнейшим кредитором компании является Инвестторгбанк с требованиями 2 млрд рублей.

Как уточнили "Интерфаксу" в правительстве Омской области, "ПКФ Сиблифт" в настоящее время продолжает работу.

Согласно официальному сайту компании, "ПКФ Сиблифт" – изготовитель лифтового оборудования с полным производственным циклом. Компания, позиционировавшая себя как единственный за Уралом производитель лифтов с 2005 года, ранее выпускала более 60 моделей лифтового оборудования грузоподъемностью от 400 кг до 1 тонны.

Производственные мощности рассчитаны на выпуск 2,5 тыс. лифтов в год. "ПКФ Сиблифт" сообщал о поставках своей продукции в 45 российских регионов, а также в Киргизию и Казахстан.

ООО "ПКФ Сиблифт" Омск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности

МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности

Публициста Александра Архангельского признали иноагентом

Публициста Александра Архангельского признали иноагентом

Почта банк в связи с интеграцией в группу ВТБ вдвое уменьшит уставный капитал

Почта банк в связи с интеграцией в группу ВТБ вдвое уменьшит уставный капитал

Иск Амурского ГПЗ к Linde связан с "нарушениями", приведшими к пожарам

Иск Амурского ГПЗ к Linde связан с "нарушениями", приведшими к пожарам

В ЦБ РФ объяснили ослабление рубля снижением экспорта и ростом импорта

В ЦБ отметили запас прочности компаний на фоне жестких денежно-кредитных условий

В ЦБ отметили запас прочности компаний на фоне жестких денежно-кредитных условий

OpenAI запускает интернет-поиск на базе ChatGPT

Boeing улучшил предложение для бастующих работников

Прибыль "НОВАТЭКа" по РСБУ за 9 месяцев сократилась на 40%

Саудовская Salic через покупку сингапурской Olam Agri получит агроактивы в РФ

Саудовская Salic через покупку сингапурской Olam Agri получит агроактивы в РФ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });