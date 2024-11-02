Имущество омского производителя лифтов "Сиблифт" выставлено на торги

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ООО "ПКФ Сиблифт" (Омск) Иван Климентов назначил на 13 декабря торги в форме конкурса по продаже имущества компании, сообщается в материалах федресурса.

Активы "ПКФ Сиблифт" выставляются на торги единым лотом, начальная цена - 555,53 млн рублей. Заявки принимаются до 9 декабря.

В списке продаваемого имущества значатся более 2,2 тыс. позиций, включая основное оборудование для производства лифтов, нежилые помещения общей площадью 25,7 тыс. кв. метров, право аренды земельного участка, товарный знак, офисная техника, автомобили.

В объявлении конкурсного управляющего также говорится, что если первые торги не состоятся, то повторные будут проведены 3 февраля 2025 года. Начальная цена на повторных торгах будет на 10% ниже начальной цены на первых торгах.

Если же и повторные торги не состоятся, то организатор с 5 февраля по 5 апреля 2025 года проведет торги в форме публичного предложения.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Омской области в феврале 2023 года признал ООО "ПКФ Сиблифт" банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство. Крупнейшим кредитором компании является Инвестторгбанк с требованиями 2 млрд рублей.

Как уточнили "Интерфаксу" в правительстве Омской области, "ПКФ Сиблифт" в настоящее время продолжает работу.

Согласно официальному сайту компании, "ПКФ Сиблифт" – изготовитель лифтового оборудования с полным производственным циклом. Компания, позиционировавшая себя как единственный за Уралом производитель лифтов с 2005 года, ранее выпускала более 60 моделей лифтового оборудования грузоподъемностью от 400 кг до 1 тонны.

Производственные мощности рассчитаны на выпуск 2,5 тыс. лифтов в год. "ПКФ Сиблифт" сообщал о поставках своей продукции в 45 российских регионов, а также в Киргизию и Казахстан.