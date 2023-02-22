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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Крупный производитель лифтового оборудования "Сиблифт" признан банкротом

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Омской области признал банкротом ООО "ПКФ Сиблифт", открыв в отношении компании конкурсное производство на полгода - до 21 августа, говорится в материалах суда.

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Конкурсным управляющим должника утвержден Иван Климентов.

Омский областной арбитраж в мае 2020 года ввел в "ПКФ Сиблифт" процедуру наблюдения по заявлению московского ООО "Городская механика". Его требования к должнику в размере 893,69 млн рублей были включены в реестр требований кредиторов. Позднее суд включил в этот реестр требования Инвестторгбанка в размере 2 млрд рублей.

Как говорится на сайте "ПКФ Сиблифт", это один из крупнейших в России производителей лифтового оборудования с полным производственным циклом. Компания производит более 60 моделей лифтового оборудования грузоподъемностью от 400 кг до 1 тонны. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 2,5 тысячи лифтов в год. Свою продукцию компания поставляет в 45 российских регионов, а также в Киргизию и Казахстан.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "ПКФ Сиблифт" является Александра Карпова. Выручка компании в 2021 году составила 1,694 млрд рублей, чистая прибыль - 3,39 млн рублей. Данных за 2022 год нет.

Арбитраж Омской области Сиблифт Александра Карпова
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