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На "Мосбирже" рубль дешевеет к юаню на фоне падения цен на нефть

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в субботу рубль дешевеет к юаню на фоне падения цен на нефть за неделю торгов.

По итогам первой минуты юань подорожал на 1,5 копейки, до 13,6745 рубля. Юань при этом оказался на 3,51 копейки выше уровня действующего официального курса.

Фундаментальных факторов для укрепления рубля в данное время недостаточно, полагает эксперт компании "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Рубль в пятницу потерял 0,6% относительно биржевого юаня, пара CNY/RUB закрылась под 13,66 рубля. Формально максимумы октября не обновлены, а техническая перекупленность инвалюты сохраняется, - пишет эксперт. - Правда, фундаментальных факторов за укрепление рубля недостаточно. Жесткая ДКП ЦБ обычно поддерживает рубль, но нацвалюта, несмотря на рекордное повышение ключевой ставки, по-прежнему на годовом дне. Здесь больше играют негативные факторы курса рубля: от снижения экспорта и восстановления импорта до сокращения нормативов репатриации выручки экспортеров и сжатия ЦБ юаневой ликвидности".

Относительно внебиржевых доллара и евро рубль также ослаб: доллар обновил максимумы года - 97,44 рубля, а евро подорожал на 0,3%, до 105,84 рубля. По оценкам Зельцера, инвалюты перекуплены, а рубль перепродан. И до конца года курсы видятся аналитику на 2% ниже текущих.

Цены на нефть повысились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на конец сессии составила $73,1 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,3%, до $69,49 за баррель.

По итогам недели международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский - 3,2%.

Издание Axios сообщало со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

Московская биржа Brent WTI Израиль Иран Ближний Восток
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