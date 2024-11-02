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Американская сеть ресторанов TGI Fridays подала заявление о банкротстве

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская сеть ресторанов TGI Fridays в субботу подала заявление о банкротстве в суд Техаса в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

В судебных документах компания предварительно оценила свои обязательства в $100-500 млн, как и активы, сообщает агентство Bloomberg.

На прошлой неделе TGI Fridays закрыла около 50 ресторанов сети, в результате чего их количество снизилось до 163. Десятки ресторанов были закрыты ранее в этом году, отмечает Washington Post.

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TGI Fridays пыталась оздоровить бизнес, находившийся под давлением все более экономных потребителей, которые либо стали более разборчивыми при посещении ресторанов вне дома, либо предпочитают конкурентов, которые предлагают более быстрое питание. Кроме того, из-за высокой инфляции многие американцы все чаще предпочитают питаться дома для экономии средств, отмечается в статье.

Первый ресторан TGI Fridays был открыт в Нью-Йорке в 1965 году.

Ранее в этом году также объявили о банкротстве ресторанные сети Red Lobster (морепродукты), Bucca di Beppo (итальянская кухня), Rubio's Coastal Grill (рыбные тако) и Tijuana Flats (мексиканская кухня).

США TGI Fridays
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