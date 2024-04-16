Сеть закусочных TGI Fridays выйдет на биржу через слияние с британским франчайзи

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американская сеть закусочных TGI Fridays достигла соглашения о покупке оператора франшизы в Великобритании Hostmore Plc, в результате чего компания будет торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, сумма сделки оценивается в 177 млн фунтов стерлингов ($220 млн). В случае успешного закрытия сделки акции объединенной компании будут торговаться на LSE под тикером "TGIF".

Штаб-квартира компании, которая будет напрямую управлять 189 ресторанами в США и Великобритании, останется в Далласе, а гендиректор Уэлдон Спэнглер сохранит свою должность. Оставшиеся 400 заведений в 44 странах мира по-прежнему будут работать по договорам франшизы.

Фонд TriArtisan Capital Advisors купил TGI Fridays у Carlson Restaurants в 2014 году, сумма сделки оценивалась СМИ более чем в $800 млн. В 2019 году компания анонсировала планы по выходу на биржу через слияние со SPAC, однако сделка сорвалась из-за пандемии коронавируса. В 2022 году выручка сети составила $75,2 млн.