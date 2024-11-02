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"Россети" сократили прибыль по РСБУ за 9 месяцев на фоне переоценки акций "дочек"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составила 2,4 млрд рублей против 458,8 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Таким образом, показатель сократился почти в 192 раза.

"Влияние на финансовый результат оказала переоценка стоимости находящихся на балансе ПАО "Россети" акций дочерних обществ и иных компаний. Расходы по переоценке финансовых вложений составили 65,5 млрд рублей. Переоценка носит неденежный характер, так как вызвана правилами формирования бухгалтерской отчетности", - пояснили "Интерфаксу" в компании.

Так, основные изменения, согласно отчетности, пришлись на статьи прочих доходов и расходов, которые отражают переоценки финвложений. Прочие доходы упали с 399,19 млрд до 17,2 млрд рублей, расходы выросли с 16,45 до 122,65 млрд рублей.

Выручка за период составила 260,15 млрд после 235,09 млрд рублей, себестоимость - 145,37 млрд против 133,65 млрд рублей.

Валовая прибыль в итоге составила 114,78 млрд рублей (+13,14%).

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 году была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля государства в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.

ФСК ЕЭС ФСК Россети
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