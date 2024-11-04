TotalEnergies договорилась о поставках 2 млн т/г СПГ на 15 лет с китайской Sinopec

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies подписала соглашение о поставках 2 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год с китайской Sinopec, сообщила французская компания.

Поставки будут осуществляться в течение 15 лет, начина с 2028 года.

В Китае природный газ является ключевым компонентом энергоперехода, поскольку нивелирует прерываемость поставок возобновляемых источников энергии и помогает снизить выбросы парниковых газов благодаря замене угля в производстве электроэнергии.