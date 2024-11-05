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Власти КНР одобрили запуск фьючерсного бизнеса Morgan Stanley

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Китайские власти полностью одобрили запуск в стране фьючерсного бизнеса американского Morgan Stanley, пишет Financial Times.

Бизнес зарегистрирован в Пекине и начнет работу в ближайшее время. Компания будет специализироваться на сырьевом рынке.

Первым американским банком со 100%-ным дочерним предприятием в сфере фьючерсов в Китае стал в 2020 году JPMorgan. До этого власти КНР ограничивали иностранное владение.

JPMorgan Morgan Stanley Китай США
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