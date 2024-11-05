Минтруд РФ намерен продлить до 2025 г. право менять работу при простое на производстве

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Минтруд России планирует продлить на 2025 год право работников переводиться к другому работодателю в случае приостановки производства, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"В 2025 году работники предприятий в случае приостановки производства по-прежнему смогут переводиться к другим работодателям", - сообщили в ведомстве во вторник.

Там отметили, что министерство представило на общественное обсуждение соответствующий проект постановления правительства.

В случае принятия проекта работники предприятий, которые временно остановили свою деятельность, по направлению службы занятости смогут переводиться к другим работодателям.

"Перевод осуществляется только по желанию работника, действие трудового договора по прежнему месту работы в этих случаях не прекращается, а приостанавливается", - подчеркнул Минтруд.

На период трудоустройства у другого работодателя за работником сохраняется прежнее рабочее место и "не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя", отметили в пресс-службе ведомства.

"В условиях большой востребованности специалистов в различных отраслях рынку труда нужны гибкие решения. Временный перевод работников к другому работодателю - одно из них", - пояснил замминистра труда Дмитрий Платыгин, слова которого привели в пресс-службе.

Кроме того, планируется продлить нормы, которые позволяют ряду специалистов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также приграничных районов в упрощенном порядке устраиваться на работу.