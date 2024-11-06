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Индекс МосБиржи протестировал 2700п на фоне оптимизма по поводу выборов в США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в среду протестировал на подъеме рубеж 2700 пунктов за счет спекулятивных покупок благодаря новостям о вероятной победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

К 10:06 индекс МосБиржи составил 2698,22 пункта (+3,1%, максимум сессии - 2700,46 пункта), индекс РТС - 866,85 пункта (+3,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5%.

Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп одерживает победу на выборах 2024 года, сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на свои прогнозы.

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Согласно оценкам телеканала Fox News, Трамп уже набирает 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270.

Победу экс-президента США также подтверждает прогноз издания The Hill. По его данным, Трамп обеспечил себе 270 голосов выборщиков, так как он одерживает верх над оппоненткой по президентской гонке Камалой Харрис, в частности, в Пенсильвании.

При этом некоторые СМИ, в частности, CNN, пока не признали Трампа победителем выборов.

Победа Трампа может привести к повышению пошлин на китайские товары, пишет Trading Economics.

На проходящих в США одновременно с президентскими выборах в Конгресс республиканцы еще до окончания подсчета голосов получили 51 место из 100 в Сенате, сообщил телеканал Fox News. До нынешних выборов большинство в Сенате принадлежало демократам.

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