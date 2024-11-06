Индекс МосБиржи протестировал 2700п на фоне оптимизма по поводу выборов в США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в среду протестировал на подъеме рубеж 2700 пунктов за счет спекулятивных покупок благодаря новостям о вероятной победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

К 10:06 индекс МосБиржи составил 2698,22 пункта (+3,1%, максимум сессии - 2700,46 пункта), индекс РТС - 866,85 пункта (+3,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5%.

Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп одерживает победу на выборах 2024 года, сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на свои прогнозы.

Согласно оценкам телеканала Fox News, Трамп уже набирает 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270.

Победу экс-президента США также подтверждает прогноз издания The Hill. По его данным, Трамп обеспечил себе 270 голосов выборщиков, так как он одерживает верх над оппоненткой по президентской гонке Камалой Харрис, в частности, в Пенсильвании.

При этом некоторые СМИ, в частности, CNN, пока не признали Трампа победителем выборов.

Победа Трампа может привести к повышению пошлин на китайские товары, пишет Trading Economics.

На проходящих в США одновременно с президентскими выборах в Конгресс республиканцы еще до окончания подсчета голосов получили 51 место из 100 в Сенате, сообщил телеканал Fox News. До нынешних выборов большинство в Сенате принадлежало демократам.