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Новак допустил снижение нефтепереработки-2024 не более чем на 1-2% из-за инцидентов на НПЗ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Инциденты на российских НПЗ существенно не повлияют на объем нефтепереработки в 2024 году; если он и снизится, то в пределах 1-2%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях дискуссионного клуба "Валдай"

"Если и были инциденты, то они носили локальный характер. Все было восстановлено. Объем переработки может быть на 1-2% ниже, чем в прошлом году, но может быть даже выйдем на уровень прошлого года", - сказал он.

Российские нефтеперерабатывающие заводы в 2024 году не раз подвергались атакам БПЛА. Инциденты фиксировались на НПЗ в Краснодарском крае, Нижегородской, Рязанской, Ростовской и других областях. Повреждения стали причинами снижения производства бензина в России в определенные месяцы. В настоящее время выпуск топлива, по информации Минэнерго, стабилен, а его накопленные запасы находятся на высоких уровнях.

Александр Новак НПЗ Минэнерго
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