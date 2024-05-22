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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Новак сообщил о быстрых темпах восстановления объектов ТЭК после атак БПЛА

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Россия ведет работу по совершенствованию методов защиты объектов топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников: исключить их на 100% невозможно, однако предприятия удается оперативно восстанавливать для штатной работы отрасли, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак телеканалу "Россия-1" (ВГТРК). Фрагмент интервью в своем телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

"Конечно, на 100% исключить невозможно (повреждения энергообъектов - ИФ), иногда случаются те ситуации, которые были. Тем не менее идет и восстановление быстрыми темпами, для того чтобы обеспечивать работу предприятия в полном объеме. Ну и продолжается работа, совершенствуются различные механизмы, технологии защиты объектов. Эта работа идет в постоянном режиме", - сказал Новак, отвечая на вопрос о защите предприятий ТЭК от беспилотников.

Как сообщалось, с марта на российских нефтеперерабатывающих заводах регулярно происходят возгорания в результате атак БПЛА. В частности, инциденты фиксировались на НПЗ в Краснодарском крае, Нижегородской, Рязанской, Ростовской и других областях. Повреждения привели к снижению производства бензина в России. Впоследствии, к концу апреля, выпуск топлива стабилизировался, сообщали в Минэнерго РФ.

Александр Новак
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