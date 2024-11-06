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Средневзвешенная доходность ОФЗ 26247 на аукционе - 17,56%, размещены бумаги на 4,86 млрд руб.

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года составила 75,2708% от номинала, что соответствует доходности 17,56% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 4 млрд 861 млн рублей по номиналу при спросе 23 млрд 699 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 3 млрд 946 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 75% от номинала, что соответствует доходности 17,63% годовых.

Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 27 ноября 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 65,78 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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