Фондовые индексы США достигли рекордов на итогах президентских выборов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду на рекордных отметках после того, как Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.

Dow Jones Industrial Average взлетел на 3,6%, что стало максимальным дневным подъемом индикатора с 2022 года. При этом для первого дня после выборов данный прирост стал самым значительным более чем за сто лет, отмечает MarketWatch.

Озвученная ранее Трампом позиция по промышленной и торговой политике, а также планы снижения корпоративных налогов, вероятнее всего, поддержат американский рынок акций и подстегнут инфляцию, полагают эксперты. Если прогресс в замедлении инфляции остановится, Федрезерв будет вынужден ослабить темпы смягчения денежно-кредитной политики, а в случае ускорения инфляции - вернуться к подъему базовой ставки.

Котировки акций Trump Media & Technology Group выросли на 5,9% в среду.

Цена бумаг производителя электромобилей Tesla подскочила на 14,8%. Глава компании Илон Маск активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании.

Избранный президент, по данным американских СМИ, рассматривает возможность введения универсальной пошлины на весь импорт в размере от 10% до 20%. В ходе предыдущего президентского срока он обложил пошлинами импортную сталь и алюминий, обосновав это соображениями национальной безопасности.

Эти ожидания вызвали скачок котировок акций сталепроизводителей, включая Nucor Corp. и Steel Dynamics - на 16% и 13,8% соответственно.

Активный подъем продемонстрировал финансовый сектор: стоимость бумаг Goldman Sachs Group подскочила на 13,1%, JPMorgan Chase & Co. - на 11,5%, Citigroup Inc. - на 8,4%, Morgan Stanley - на 11,6%, Wells Fargo - на 13,1%, Bank of America Corp. на 8,4%, American Express Co. - на 7%, Visa Inc. - на 4,8%. Банки более года успешно сопротивлялись предложению администрации нынешнего президента Джо Байдена по ужесточению требований к их капиталу, и победа Трампа на выборах позволяет банковскому сектору надеяться на возможность смягчения потенциального регулирования в этом вопросе.

Повышение стоимости биткойна до рекорда вызвало существенное подорожание акций связанных с криптовалютами компаний, включая Coinbase Global - более чем на 31%, MicroStrategy Inc - на 13,2%, MARA Holdings Inc. - на 19%.

CVS Health Corp., которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna, в минувшем квартале продемонстрировала хорошие финансовые показатели, в результате чего акции компании прибавили в цене 11,3%.

Кроме того, подорожали бумаги Nvidia Corp. - на 4,1%, Microsoft Corp. - на 2,1%, International Business Machines - на 2,9%, Alphabet Inc. - на 4%, Chevron Corp. - на 2,8%, Exxon Mobil - на 0,9%.

В то же время акции First Solar Inc. и Enphase Energy Inc. упали в цене на 10,1% и 16,8% соответственно, поскольку Трамп на посту президента США рассматривается как негативный фактор для отрасли возобновляемой энергетики.

Котировки бумаг Super Micro Computer Inc. рухнули на 18% после того, как этот производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных опубликовал разочаровавшие инвесторов предварительные данные о продажах в третьем квартале.

Стоимость Apple Inc. уменьшилась на 0,3%, Boeing Co. - на 2,5%, Nike Inc. - на 3,4%, Coca-Cola Co. - на 2,6%, McDonald's Corp. - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average в среду подскочил на 1508,05 пункта (на 3,6%) и достиг 43729,93 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов вырос на 146,28 пункта (на 2,53%) - до 5929,04 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 544,29 пункта (на 2,95%) и завершил сессию на отметке 18983,47 пункта.