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Торговля между Китаем и Россией за девять месяцев увеличилась на 2,8%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Рост китайско-российской торговли за первые девять месяцев 2024 года составил 2,8% в годовом исчислении и достиг $202,211 млрд, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

По данным китайской таможенной статистики, экспорт Китая в Россию вырос за этот период на 4,7%, достигнув $94,142 млрд.

Китайский импорт из России увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1% до $108,069 млрд.

В сентябре нынешнего года товарооборот между двумя странами составил $21,795 млрд.

В 2023 году объем китайско-российской торговли превысил $240,11 млрд.

Китай ГТУ КНР
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