На дотации для регионов в 2025 году утвердили распределение 1,2 трлн рублей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений рассмотрела поправки к проекту федерального бюджета на 2025-2027 гг., принято решение о распределении в 2025 году более 1,2 трлн руб. на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и на зарплаты бюджетникам. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"На 2025 год предусмотрено перераспределение трансфертов на сумму более 3,4 трлн рублей. Во втором чтении предлагается распределить все трансферты, за исключением тех, которые определяются по итогам проведения конкурсов. При этом принято решение о распределении более 1,2 трлн рублей на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов страны и на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы", - сказал Жуков.

Согласно материалам, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2025 год распределены следующим образом: Республика Адыгея - 7,5 млрд руб., Республика Алтай - 14 млрд руб., Башкортостан - 27,5 млрд руб., Бурятия - 31,3 млрд руб., Дагестан - 106,8 млрд руб., ДНР - 77,8 млрд руб., Ингушетия - 17,9 млрд руб., Кабардино-Балкарская Республика - 22,4 млрд руб., Калмыкия - 4,9 млрд руб., Карачаево-Черкессия - 16,1 млрд руб., Карелия - 7,2 млрд руб., Крым - 28,9 млрд руб., ЛНР - 54,1 млрд руб., Марий Эл - 12,8 млрд руб., Мордовия - 5,5 млрд руб., Саха (Якутия) - 68,5 млрд руб., Северная Осетия - Алания - 13,8 млрд руб., Тыва - 25,1 млрд руб., Удмуртия - 9,1 млрд руб., Хакасия - 3,8 млрд руб., Чеченская Республика - 53,6 млрд руб., Чувашия - 18,6 млрд руб., Алтайский край - 32,5 млрд руб., Забайкальский край - 13,9 млрд руб., Камчатский край - 54,9 млрд руб., Краснодарский край - 14,1 млрд руб., Пермский край - 2,4 млрд руб., Приморский край - 6,1 млрд руб., Ставропольский край - 36,4 млрд руб., Хабаровский край - 6,6 млрд руб., Архангельская область - 8,9 млрд руб., Астраханская область - 4 млрд руб., Брянская область - 15,7 млрд руб., Владимирская область - 6,6 млрд руб., Волгоградская область - 14,6 млрд руб., Воронежская область - 6,3 млрд руб., Запорожская область - 21,6 млрд руб., Ивановская область - 13,1 млрд руб., Калининградская область - 2,6 млрд руб., Кировская область - 14,1 млрд руб., Костромская область - 4,8 млрд руб., Курганская область - 19 млрд руб., Курская область - 3,6 млрд руб., Магаданская область - 4,2 млрд руб., Новгородская область - 1,5 млрд руб., Омская область - 14,3 млрд руб., Оренбургская область - 10,4 млрд руб., Орловская область - 7 млрд руб., Пензенская область - 10,8 млрд руб., Псковская область - 7,5 млрд руб., Ростовская область - 18,9 млрд руб., Рязанская область - 5,9 млрд руб., Саратовская область - 15,3 млрд руб., Смоленская область - 3,8 млрд руб., Тамбовская область - 11,2 млрд руб., Тверская область - 4,9 млрд руб., Томская область - 10,8 млрд руб., Ульяновская область - 4,8 млрд руб., Херсонская область - 13 млрд руб., город федерального значения Севастополь - 4,9 млрд руб., Еврейская автономная область - 3,2 млрд руб., Ненецкий автономный округ - 0,6 млрд руб., Чукотский автономный округ - 16,8 млрд руб.

Первый заместитель председателя Госдумы отметил, что рассмотрение поправок в проект бюджета на следующей неделе продолжится в думском комитете по бюджету и налогам, а затем на пленарном заседании.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть проект федерального бюджета РФ на 2025-2027 гг. во втором чтении на пленарном заседании 14 ноября.

Трехсторонняя комиссия по межбюджетным отношениям – это совещательный орган, в который входят депутаты Госдумы, сенаторы и представители правительства России. Также в комиссии есть сопредседатели от каждой из сторон. По бюджетному законодательству комиссия рассматривает проекты нормативных актов, которые касаются правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам, если их распределение не утверждено в законе о федеральном бюджете; порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов регионам для инфраструктурных проектов; отбора таких проектов и распределения бюджетных кредитов между регионами.