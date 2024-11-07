Нефть дешевеет второй день подряд, цена Brent опустилась до $74,4 за баррель

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются второй день подряд, в том числе из-за укрепления курса американского доллара и ожиданий сокращения мирового спроса на топливо, сообщает MarketWatch.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 по Москве четверга опустились на $0,52 (на 0,7%) - до $74,4 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,56 (на 0,8%) и составляла $71,13 за баррель.

Беспокойство трейдеров вызывает вопрос о введении США пошлин на китайский импорт, о чем ранее заявлял избранный президент Дональд Трамп. Из-за пошлин может снизиться спрос на нефть со стороны КНР - крупнейшего ее импортера в мире.

Китай сократил импорт нефти в октябре на 8,7% в годовом выражении, причем снижение было зафиксировано по итогам шестого месяца подряд.

Давление на цены продолжает оказывать опубликованный накануне отчет министерства энергетики США, согласно которому коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,149 млн баррелей, что существенно превзошло ожидания рынка.

Курс доллара незначительно снижается в четверг, но остается близко к максимуму за четыре месяца после взлета почти на 2% днем ранее на итогах президентских выборов.

"Укрепление доллара США, вероятно, станет препятствием не только для нефти, но и для всего сырьевого рынка, чему мы стали свидетелями вчера", - отмечают аналитики ING.

Ураган "Рафаэль", по оценкам синоптиков, ослабнет перед тем, как достичь американского побережья Мексиканского залива. Тем не менее, к настоящему моменту приостановка производства на платформах, с которых в преддверии ненастья были эвакуированы рабочие, затронула 17,4% добычи нефти в данном регионе и 7% природного газа.