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РФ за 9 месяцев сохранила экспорт крабов в Китай на уровне прошлого года

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - РФ за 9 месяцев этого года экспортировала в Китай 29 тыс. тонн крабов, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года, сообщает Рыбный союз.

В стоимостном выражении поставки выросли на 10% до $850 млн.

"При этом изменилась структура поставок в натуральном выражении: доля живых крабов увеличилась на 10 п.п. и превысила 80%, доля мороженых крабов сократилась до 20%", - говорится в сообщении.

Как отмечает Рыбный союз, поставки российских крабов в КНР остаются стабильными, несмотря на снижение их вылова. Так, за 10 месяцев 2024 года в Дальневосточном бассейне российские краболовы добыли 54 тыс. тонн крабов, что на 8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. В Северном бассейне вылов снизился на 19% до 17 тыс. тонн.

Рыбный союз Китай
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