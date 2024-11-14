Международные резервы России с 1 по 8 ноября сократились на $11,9 млрд

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 8 ноября составили $620,8 млрд, сообщил Банк России.

На 1 ноября международные резервы равнялись $632,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $11,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.