В октябре нетто-продавцами российских акций были нерезиденты из дружественных стран

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В октябре основными продавцами акций российских компаний на фоне корректировки рыночных ожиданий относительно траектории денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки Банка России были розничные инвесторы и нерезиденты из дружественных стран, говорится в докладе ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков".

Розничные инвесторы реализовали акций на 27,4 млрд рублей (в сентябре - на 10,7 млрд рублей), а нерезиденты из дружественных стран - на 9,5 млрд рублей (в сентябре - 6,6 млрд рублей).

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) впервые с начала 2024 года перешли от нетто-покупок акций к их нетто-продажам- в октябре они продали акций на 7,7 млрд рублей (в сентябре купили на 3,7 млрд рублей).

Поддержку рынку оказали некредитные финансовые организации (НФО), за счет собственных средств приобретя акций на 43,4 млрд рублей.

Среднедневной объем торгов акциями в октябре уменьшился на 19,4%, до 98,5 млрд рублей после 122,3 млрд рублей в сентябре.

Доля физических лиц в среднем за месяц снизилась на 1,5 п.п., до 73,9% с 75,4% в сентябре.

В условиях повышения уровня процентных ставок некоторые частные инвесторы перераспределили часть своего капитала от долевых к долговым инструментам. Общий объем нетто-покупок облигаций на Мосбирже частными инвесторами с 1 мая по 30 октября составил 399 млрд рублей, ПИФ денежного рынка - 265 млрд рублей, объем нетто-продаж акций составил 27 млрд рублей.

Авторы обзора отмечают, что часть инвесторов покупали акции (объем покупок - 532 млрд рублей, 2,5 млн человек), а часть продавали (объем продаж - 559 млрд рублей, 1,2 млн человек).

Таким образом, на рынке акций активно использовались разнонаправленные стратегии. Стратегии на рынке облигаций и ПИФ, наоборот, по большей части были ориентированы на покупку этих инструментов: инвесторы купили облигаций или ПИФ на 865 млрд рублей (1,3 млн человек), продали на 202 млрд рублей (451 тыс. человек).

Существенная часть частных инвесторов продавала акции и одновременно покупала облигации или паи ПИФ денежного рынка, тем самым формируя переток средств из акций в облигации и ПИФ денежного рынка.

В III квартале среднемесячный переток составил 21,7 млрд рублей, или 14% от объемов продаж акций (в II квартале - 22,8 млрд рублей, или 12%), при этом в октябре переток средств ускорился и достиг 42 млрд рублей, или 26%.