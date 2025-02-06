Частные инвесторы в 2024 году стали крупнейшими нетто-продавцами российских акций

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы за 2024 год продали акции на российском рынке на 113,9 млрд рублей, став крупнейшими нетто-продавцами, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Рынок акций, снижавшийся последние месяцы, в середине декабря перешел к росту, напомнил ЦБ. В целом за декабрь 2024 года-январь 2025 года индекс МосБиржи вырос на 14,4% и составил 2948 пунктов. Рост рынка происходил на фоне сохранения ключевой ставки на уровне 21%, а также ожиданий инвесторов относительно возможного ослабления геополитических рисков.

Среднедневной объем торгов акциями за последние два месяца увеличился до 143 млрд рублей (в ноябре - 129,9 млрд рублей), оставшись повышенным по сравнению со средним значением за 2024 год - 111,2 млрд рублей в день. Доля физлиц в среднем за месяц снизилась до 75,9% в январе 2025 года с 76,2% в ноябре 2024 года.

Основными нетто-покупателями на российском рынке акций в прошедшие два месяца стали НФО за счет собственных средств и СЗКО, которые приобрели акции на 37,1 млрд и 20,2 млрд рублей соответственно.

Крупнейшими продавцами оставались розничные инвесторы, совершившие за последние два месяца нетто-продажи на сумму 56,1 млрд рублей. Также акции продавали нефинансовые компании - на 8,6 млрд рублей.