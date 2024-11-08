Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 2735п по индексу МосБиржи

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу сохранил "бычий" настрой, отыгрывая новости об итогах президентских выборов в США и о снижении ключевой ставки Федрезерва, хотя на внешних рынках наметилась коррекция вниз и подешевела нефть (фьючерс на Brent упал ниже $74 за баррель); также сохраняются ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи поднялся к 2735 пунктам, лидерами роста выступили акции Московского кредитного банка (+5,8%) и "Мосбиржи" (+5,3%); во "втором эшелоне" выросли более чем на 20% акции ПАО "ЮТэйр" на новостях о выкупе бумаг компанией.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2734,56 пункта (+1,6%, максимум сессии - 2749,62 пункта), индекс РТС - 880,52 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 ноября, составил 97,8335 руб. (-23,91 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 5,8-6,2%, официальный курс доллар от ЦБ РФ подрос на 0,39 рубля.

Вице-премьер Александр Новак, выступая в пятницу на Русском экономическом форуме в Челябинске, заявил, что высокая ключевая ставка ЦБ РФ уже приводит к некоторому замедлению инвестиционной активности в РФ.

"В этом году по результатам первого полугодия рост инвестиций составил выше 10%. Сейчас с учетом высокой ключевой ставки видим некоторое снижение инвестиционной активности, по итогам 2024 года ожидаем темпы роста где-то 7,8%", - сказал он. При этом Новак подчеркнул, что правительство продолжит поддержку инвестиций и проектов.

О негативном влиянии жесткой ДКП на инвестиционную активность компаний накануне также говорил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Как сообщалось, Минэкономразвития ожидает замедления роста инвестиций в основной капитал в РФ с 7,8% в 2024 году до 2,1% в 2025 году.

Подорожали в пятницу также акции "ФосАгро" (+4,3%), расписки OZON (+3,9%), бумаги МКПАО "ВК" (+3,7%), ПАО "ТКС Холдинг" (+3,7%), "АФК Система" (+3,6%), "Ростелекома" (+3,4%), "Сургутнефтегаза" (+3,3% и +1,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+3,1%), "МТС" (+2,7%), "Татнефти" (+2,6%), "Северстали" (+2,5%), "Газпром нефти" (+2,1%), "ММК" (+2,1%), "Аэрофлота" (+1,9%), Сбербанка (+1,9% и +2,2% "префы"), "Роснефти" (+1,8%), ВТБ (+1,8%), "Норникеля" (+1,8%), "РусГидро" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Магнита" (+1,4%), "Газпрома" (+1,2%), "Интер РАО" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НЛМК" (+0,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа Позитив" (-2,3%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "Совкомфлота" (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,38 млрд рублей (из них 18,87 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 11,24 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,23 млрд рублей на акции "Газпрома").

Мнение экспертов

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи завершил неделю на подъеме, в моменте почти дотянувшись до 2750 пунктов. При этом сырьевые цены во главе с нефтью в пятницу снижались, а рубль укреплялся к юаню, причем не смутил инвесторов и фактор пятницы.

Положительный сантимент последних дней связан с наступлением политической ясности в США и победой в президентских выборах республиканца Дональда Трампа, с которым многие ассоциируют шансы на геополитические улучшения и восстановление диалога с Россией. В то же время китайские и европейские биржевые площадки явно не так позитивно смотрят на смену власти в США, очевидно, опасаясь возобновления торговой конфронтации и роста пошлин, напомнил эксперт.

В понедельник выхода важной макростатистики не ожидается, инвесторы продолжат следить за геополитикой, сигналами регуляторов, корпоративными новостями. "Аэрофлот" раскроет операционные показатели за октябрь, Сбербанк представит результаты за прошлый месяц по РСБУ. Важным уровнем сопротивления для индекса МосБиржи служит область 2750 пунктов. Пробить ее будет непросто, если пауза в ослаблении рубля и ценовая пробуксовка в нефти продолжатся. Впрочем, заметно влиять на динамику могут продолжить геополитические сигналы. Прогноз по индексу МосБиржи на 11 ноября - 2655-2755 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок на следующей неделе может попытаться сохранить импульс к развитию краткосрочного повышения с возможными целями 2830 пунктов по индексу МосБиржи и 935 пунктов по индексу РТС (район верхних полос Боллинджера дневных графиков) при положении выше 2675 пунктов и 875 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера).

Оптимизм поддерживается надеждами на возможное смягчение позиции США по отношению к России после победы Трампа, хотя последняя несет в себе риски, связанные с политикой РФ отказа от доллара в международных расчетах. Покупки российских акций при этом пока носят краткосрочный характер и не поддерживаются фундаментальными факторами в условиях жесткой монетарной политики ЦБ РФ, что предупреждает об опасности разворота вниз в любой момент, считает аналитик. На макроэкономическом фронте на следующей неделе в РФ будут опубликованы данные по потребительской инфляции за октябрь, которые могут влиять на рыночные настроения, а также торговый баланс за сентябрь и ВВП за III квартал.

Цены на нефть Brent с середины октября затрудняются с преодолением сопротивления $76 за баррель, которое остается основным препятствием для развития роста со следующими целями $77 и $78 за баррель. Нефтяной рынок в условиях неопределенности ситуации на Ближнем Востоке и перспектив экономики Китая остается в режиме ожидания, с сентября фиксируя все более высокие минимумы, но в то же время не решаясь на развитие восходящего движения. В ближайшие дни ОПЕК, МЭА и Минэнерго США представят свои ежемесячные отчеты. Причины для покупок у инвесторов могут появиться в случае рисков перебоев с предложением или перспективы усиления спроса на нефть, в частности, со стороны крупнейшего мирового импортера Китая, полагает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", внимание инвесторов в пятницу направлено на свежие недельные данные Росстата по индексу потребительских цен, которые вышли уже после закрытия основных торгов на МосБирже. По данным ведомства, инфляция в РФ с 29 октября по 5 ноября замедлилась до 0,19% с 0,27% в период с 22 по 28 октября, а годовая инфляция на 5 ноября замедлилась до 8,39% с 8,57% на 28 октября.

Статистика будет иметь значение для определения динамики индексов уже на следующей неделе, полагают эксперты.

Зарубежные рынки

В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), просела Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снижаются на 0,7-1,5%), но продолжился рост в США (к 18:50 МСК индексы выросли на 0,4-0,6%, топчется на месте Nasdaq).

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл накануне заявил в ходе пресс-конференции, что Федрезерв будет принимать дальнейшие решения по базовой процентной ставке на основе поступающих экономических данных. Он не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что ФРС сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

Потребительские расходы в Японии в сентябре снизились на 1,3% относительно предыдущего месяца и на 1,1% по сравнению с показателем годом ранее, согласно официальным данным. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 0,7%, второго - на 2,1%, сообщает Trading Economics.

В пятницу днем агентство "Синьхуа" сообщило, что власти Китая одобрили повышение потолка долга местных органов власти на 6 трлн юаней (порядка $838 млрд). Решение Госсовета КНР было одобрено постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) по итогам заседания, завершившегося в пятницу. Увеличение потолка долга местных органов власти до 35,52 трлн юаней позволит им рефинансировать внебалансовые или скрытые долги в течение следующих трех лет.

По оценкам китайского Минфина, скрытые долги местных органов власти в КНР на конец 2023 года составили 14,3 трлн юаней. Власти страны рассчитывают сократить их до 2,3 трлн юаней к 2028 году, заявил министр финансов Китая Лань Фоань.

Рефинансирование долгов, как ожидается, позволит местным органам власти сэкономить на процентных выплатах 600 млрд юаней за пять лет. Такой шаг китайских властей был ожидаемым для экономистов. При этом они также рассчитывали на объявление по итогам заседания ВСНП о дополнительных мерах стимулирования непосредственно потребительского спроса внутри страны, однако этого сделано не было, что, вероятно, разочарует рынки, пишет Financial Times.

Опасения в отношении перспектив экономики КНР усилились в связи с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании пообещал обложить товары китайского экспорта дополнительной пошлиной в 60%.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 73 пунктов по сравнению с 70,5 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение, до 71 пункта, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке в пятницу цены снижаются после роста накануне на фоне решения ФРС США снизить ставку; неделю нефть Brent завершает ростом на 1%.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $73,74 за баррель (-2,5% и +1% накануне), декабрьская цена WTI - $70,31 за баррель (-2,8% и +0,9% в четверг).

Давление на рынок вечером оказала информация о новых мерах поддержки экономики в Китае, показавшихся инвесторам недостаточными.

Трейдеры продолжают следить за ураганом "Рафаэль" в Мексиканском заливе. К настоящему моменту приостановка производства на платформах, с которых были эвакуированы рабочие, затронула 22,4% добычи нефти в данном регионе и 9,7% природного газа.