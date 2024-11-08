Рубль в пятницу немного укрепился в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль укрепился перед выходными днями. Курс юаня в 19:00 составил 13,57 руб., что на 5,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 23,91 копейки, до 97,8335 руб., и уменьшил курс евро на 11,69 копейки, до 105,451 руб.

"В начале недели рубль ослабевал, достигая минимальных с начала года 13,79 руб. за юань, однако после перешел к укреплению и в течение следующих торговых сессий находился в узком диапазоне 13,58-13,65 руб. за юань. Решение Минфина РФ об увеличении покупки валюты по бюджетному правилу с 7 ноября по 5 декабря до 4,2 млрд руб./день, вероятнее всего, не окажет существенного влияния на динамику курса: учитывая, что объем отложенных продаж валюты Банком России составляет 8,4 млрд руб./день, чистые продажи юаня сократятся до 4,2 млрд руб./день после 5,3 млрд руб./день в октябре. Также стоит отметить существенное снижение овернайт ставок по юаню (до 1-2% в четверг с примерно 20% ранее) на фоне насыщения рынка юаневой ликвидностью. Если в последние 2 месяца экспортеры за счет высоких валютных ставок, видимо, придерживали продажу экспортной выручки в налоговый период, фондируя обязательства за счет денежного рынка, то снижение валютных ставок может привести к росту продаж валюты. Это может способствовать умеренному укреплению рубля к концу месяца", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Анастасия Кравцова.

Крупнейшие экспортеры в октябре 2024 года нарастили продажу валюты на 21% - до $10,3 млрд по сравнению с $8,3 млрд в сентябре (минимальный в текущем году уровень), говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в августе 2024 года (этот показатель регулятор дает с лагом в два месяца) увеличилось на 5 процентных пунктов к июлю и составило 88% (уровень ноября 2023 года).

Физические лица в октябре продолжали продавать валюту за рубли, оказывая поддержку российскому валютному рынку. За месяц через биржевой рынок и крупнейшие банки они продали валюту на 55,9 млрд рублей (в сентябре - на 58,5 млрд рублей).

В целом банки в отношении всех клиентов совокупно осуществили покупку валюты. "Чистые продажи иностранной валюты банками со стороны всех клиентов в октябре продолжили оставаться отрицательными, что стало фактором ослабления рубля", - отмечает ЦБ.

"В условиях покупок иностранной валюты со стороны отдельных нефинансовых компаний рубль продолжил ослабляться относительно иностранных валют (на 4,7% к доллару США и на 2,8% к юаню)", - подчеркивает Банк России.

В основном на курс рубля влияла динамика торгового баланса. В первой половине октября на фоне восстановления объемов импорта при стабильном уровне экспорта продолжилась тенденция к ослаблению рубля. "Несмотря на небольшую волатильность во второй половине октября, к концу месяца рубль частично отыграл потери", - говорится в обзоре.

Банк России считает, что повышение с 28 октября ключевой ставки (сразу на 200 базисных пунктов - до 21%), направленное на охлаждение внутреннего спроса, будет оказывать в дальнейшем сдерживающее влияние на импорт и способствовать стабилизации курса национальной валюты.

Цены на нефть снижаются в пятницу, но завершают неделю ростом. Давление на рынок оказала информация о новых мерах поддержки экономики в Китае, показавшихся инвесторам недостаточными.

Власти КНР одобрили повышение потолка долга местных органов власти на 6 трлн юаней ($838 млрд), что позволит им рефинансировать внебалансовые или скрытые долги в течение следующих трех лет. Эмитенты также получат доступ к дополнительным ресурсам на сумму 4 трлн юаней в рамках новой специальной квоты в течение пяти лет. Таким образом, Китай направляет в общей сложности 10 трлн юаней ($1,4 трлн) на программу по снижению долговой нагрузки местных органов власти.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $73,74 за баррель, что на 2,5% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,8%, до $70,3 за баррель.

С начала текущей недели нефть Brent прибавила 1,6%, WTI - 2%.

Трейдеры продолжают следить за ураганом "Рафаэль" в Мексиканском заливе. К настоящему моменту приостановка производства на платформах, с которых были эвакуированы рабочие, затронула 22,4% добычи нефти в данном регионе и 9,7% природного газа.

Решение восьми стран-добровольцев ОПЕК+ отложить на месяц наращивание нефтедобычи с декабря связано с наступлением низкого зимнего сезона, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

"Как известно, наш принцип работы в ОПЕК+ заключается в том, чтобы внимательно следить за рынком, мониторить баланс спроса и предложения и, исходя из текущей ситуации, принимать дальнейшее решение. Поэтому абсолютно объективно, исходя из того, что сегодня у нас все-таки зимний период и падение спроса относительно летнего периода - меньше автомобилей ездит, сезон отпусков заканчивается, поэтому с точки зрения баланса спроса и предложения целесообразно предложения несколько отодвинуть вправо", - заявил он.

Новак подчеркнул, что далее партнеры будут анализировать ситуацию в начале декабря.

"Мы будем внимательно смотреть, что будет дальше на рынке - пока отложили (наращивание - ИФ) на месяц. В начале декабря будет министерская встреча, и мы проанализируем через месяц текущий статус, прогнозы на первый квартал, и исходя из ситуации будем принимать решение", - сказал он.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 ноября поднялась на 3 базисных пункта - до 20,3% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 7 базисных пунктов - до 19,44% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 18,99% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 18,04% годовых.