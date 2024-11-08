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Эксперимент по маркировке запчастей начнется в РФ с 1 февраля 2025 года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке отдельных видов автомобильных запчастей с 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на regulation gov.ru.

Маркировку предполагается протестировать в отношении фильтров, свечей зажигания и различных видов автомобильных стекол.

В пресс-службе Минпромторга напомнили, что участие в эксперименте является добровольным для всех участников оборота товаров - производителей, импортеров автозапчастей, организаций оптовой и розничной торговли. Оператором эксперимента выступит ООО "Оператор-ЦРПТ".

Минпромторг РФ автозапчасти маркировка Оператор-ЦРПТ
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