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Brent подешевела до $72,88 за баррель

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось днем в понедельник.

К 14:22 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,99 (1,34%), до $72,88 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,12 (1,59%), до $69,26 за баррель.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения по поводу экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти. Опубликованные на выходных данные указали на дальнейшее замедление инфляции и падение цен производителей в КНР в октябре, при этом власти пока не озвучили новые меры стимулирования потребления.

Также негативным фактором для рынка нефти является укрепление курса доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность топлива для держателей других валют.

"Возобновление ралли доллара вызвало негативные настроения на рынках сырья, - отметил Оле Хансен из Saxo Bank. - Вера рынка в китайские инициативы, способные поддержать цены, также ослабла".

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 479 единиц. Число газовых установок сохранилось на уровне 102 единиц.

Кроме того, Министерство энергетики США сообщило о покупке последних 2,4 млн баррелей нефти в стратегический резерв страны. В 2022 году власти продали 180 млн баррелей из стратрезерва, чтобы смягчить последствия резкого роста цен на топливо. С тех пор Минэнерго США восполнило резерв примерно на 200 млн баррелей, причем с прибылью для бюджета. Теперь программа восполнения стратрезерва завершена.

Baker Hughes Brent WTI США Китай
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