Сбербанк за 10 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ до 1,328 трлн рублей

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк за 10 месяцев 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 5,2% - до 1 327,5 млрд рублей с 1 262,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года, сообщил банк.

Чистая прибыль в октябре текущего года составила 134,2 млрд рублей, это на 1% больше, чем в октябре 2023 года (132,9 млрд рублей).

Сбербанк отмечает, что в октябре признал переоценку отложенных налоговых активов и обязательств по ставке 25%.

Рентабельность капитала в январе-октябре 2024 года составила 23,9%, в октябре - 24,2%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 10 месяцев 2024 года увеличились на 2,4% - до 565,3 млрд рублей. В октябре этот показатель составил 68,8 млрд рублей, существенное влияние на динамику которого оказало обесценение рубля (годом ранее на него оказало влияние укрепление рубля - сам показатель за месяц банк тогда не раскрыл).

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов за январь-октябрь текущего года 1,4%, в октябре - 1,1%.

Чистые процентные доходы за 10 месяцев 2024 года выросли на 13,2% - до 2 трлн 134,2 млрд рублей - на фоне роста объема работающих активов. Этот показатель в октябре увеличился на 2,6% - до 220,6 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы в январе-октябре текущего года увеличились на 6,9% - до 615,2 млрд рублей - в основном за счет роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций. В октябре этот показатель вырос на 6,6% - до 64,5 млрд рублей.

Операционные расходы за 10 месяцев 2024 года выросли на 17,6% - до 784,8 млрд рублей. В октябре операционные расходы составили 87,4 млрд рублей, увеличившись на 10,4%. Отношение расходов к доходам за январь-октябрь составило 26,6%, в октябре - 29,8%.

Базовый и основной капитал за месяц изменились незначительно и составили 5,618 трлн рублей и 5,768 трлн рублей соответственно. Общий капитал банка в октябре вырос на 0,7% - до 6,492 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала за месяц снизились на 0,3 процентного пункта (п.п.) - до 10,1% и 10,4% соответственно - за счет ускоренного роста активов, взвешенных с учетом риска, ввиду применения повышенных макропруденциальных надбавок.

Коэффициент достаточности общего капитала составил 11,7%, снизившись за месяц на 0,2 п.п.