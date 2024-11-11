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Сбербанк в октябре нарастил корпоративные кредиты по РСБУ на 3,2%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк в октябре ускорил рост корпоративного кредитования до 3,2% после роста на 1,9% в сентябре, розничное кредитование снизилось до 0,8% с 1% месяцем ранее, свидетельствует отчетность крупнейшего российского банка.

"В связи с ростом ключевой ставки сохранился тренд на замедление кредитования частных клиентов: выдачи снизились на 16% по отношению к сентябрю, общий прирост розничного портфеля составил 0,8%. В части корпоративного кредитования спрос оставался достаточно высоким, кредитный портфель вырос на 2,7% в реальном выражении преимущественно за счет финансирования крупного бизнеса с высоким кредитным качеством", - сказал через пресс-службу президент и предправления банка Герман Греф.

Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 17,8% (16,3% без учета валютной переоценки) и составил 27,5 трлн руб. В октябре корпоративным клиентам было выдано 2,3 трлн рублей кредитов.

Розничный кредитный портфель увеличился на 11,9% с начала года, до 17,4 трлн рублей. Частным клиентам в октябре было выдано 405 млрд рублей кредитов.

Портфель ипотеки в октябре вырос на 0,9% на фоне получения дополнительных лимитов на семейную ипотеку. С начала года он вырос на 7,7% и составил 10,9 трлн рублей. В октябре банк выдал 206 млрд рублей ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов в октябре снизился на 1,5% в связи с высокими ставками в экономике и регуляторными ограничениями потребкредитования. С начала года портфель вырос на 6,2%, до 4,1 трлн рублей. Выдачи в октябре составили 131 млрд рублей.

Портфель кредитных карт прибавил 2,7% за месяц, или 37,7% с начала года, а объем портфеля составил 2,2 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности за месяц не изменилась и осталась на уровне 2,1%.

Средства физических лиц превысили 26,5 трлн руб. В октябре прирост средств частных клиентов составил 1,6% (1,3% без учета валютной переоценки) на фоне улучшения условий по вкладам. С начала года рост клиентских средств достиг 17,3% (+16,2% без учета валютной переоценки).

Средства юридических лиц выросли на 0,9% за месяц, до 12,5 трлн рублей (+0,2% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 14,7% (+12,3% без учета валютной переоценки).

Герман Греф Сбербанк
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