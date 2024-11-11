ЦБ предлагает с III квартала 2025 г. ограничить ипотеку с ПДН более 50% и низким первым взносом

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ после получения полномочий планирует установить на третий квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на выдачу заемщикам кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) и одновременно низким первоначальным взносом (менее 20%). Об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ по макропруденциальным лимитам.

Как отмечает регулятор, в 2023 году на этот сегмент пришлось около 30% выдач.

По ипотечным кредитам, выданным на приобретение строящегося жилья, могут быть установлены более жесткие требования к первоначальному взносу с учетом того, что сохраняется разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья (57% на 1 октября 2024 г., по данным Росстата).

Также предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10% до 20%. Банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке, но на таком длительном горизонте (30+ лет) заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита, говорится в материале ЦБ.

Значения МПЛ будут установлены на таком уровне, чтобы не допустить ухудшения текущих стандартов кредитования (около средних значений по крупнейшим банкам, выдающим ипотечные кредиты). При введении МПЛ Банк России готов снизить макропруденциальные лимиты по ипотеке с "заградительного" уровня (по наиболее рискованным кредитам они сейчас установлены на уровне 900%).

В среднесрочной перспективе при росте кредитования чрезмерно высокими темпами могут быть дополнительно установлены МПЛ по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам с повышенным уровнем долговой нагрузки либо низким первоначальным взносом.

При принятии решений по МПЛ и определении целевой структуры ипотечного кредитования Банк России будет учитывать ситуацию на рынке ипотеки и в проектном финансировании, обеспечивать баланс рисков и доступности кредитования для граждан.

"МПЛ могут быть ужесточены, если рост ипотеки будет приводить к повышению долговой нагрузки уже закредитованных граждан либо в случае увеличения разрыва цен на первичном и вторичном рынках жилья. При уменьшении разрыва цен МПЛ по первоначальному взносу могут быть смягчены", - отмечает ЦБ.