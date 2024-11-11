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Доля выдаваемых банками потребкредитов с долговой нагрузкой свыше 80% снизилась до 11%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Доля выдаваемых банками потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% снизилась в III квартале 2024 года до 11% с 36% в IV квартале 2022 года, с ПДН 50-80% - до 18% c 27% соответственно, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России по макропруденциальным лимитам.

Структура портфеля потребкредитов в части долговой нагрузки граждан по мере его обновления будет становиться более сбалансированной, отмечает ЦБ.

С учетом октябрьского среднесрочного прогноза ЦБ и установленных макропруденциальных лимитов (МПЛ) на IV квартал 2024 года ожидается, что доля кредитов с ПДН 50+ в портфеле потребкредитов банков снизится с текущих 48% до 25% к концу 2027 года.

Банк России начал применять МПЛ в потребкредитовании с 2023 года, чтобы сдержать рост закредитованности граждан и ограничить риски банков и микрофинансовых организаций (МФО). МПЛ представляют собой прямые количественные ограничения на выдачу рискованных кредитов.

Банк России МФО
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