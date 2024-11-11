Консолидированная отчетность по МСФО начнет размещаться в ГИРБО с документов за 2025 год

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о размещении в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) консолидированной финансовой отчетности компаний по МСФО, которые обязаны составлять ее по закону.

Проект изменений (№765582-8) в законы "Об аудиторской деятельности" и "О бухгалтерском учете" размещен в электронной базе документов Госдумы.

Ранее Минфин, разрабатывавший законопроект, сообщал, что сбор отчетности будет осуществляться через аудиторские организации, которые проводят ее обязательный аудит. В ГИРБО будет представляться аудиторское заключение, к которому прилагается сама отчетность.

С этой целью поправки предусматривают, что начиная с 2026 года аудиторы будут направлять в налоговые органы свои заключения на промежуточную консолидированную отчетность, а заключения на годовую – с отчетности за 2025 год. Это, согласно документу, будет происходить "в целях формирования" ГИРБО. Доступ к заключениям будет осуществляться с учетом действующих ограничений, определяемых правительством по согласованию с Банком России, указано в проекте.

Согласия клиента для отправки отчетности не потребуется, но уведомить его аудиторы будут обязаны, указано в проекте. Исключение сделано только для ситуаций, когда сама по себе консолидированная отчетность не подлежит раскрытию, например из-за данных с гостайной. В таком случае аудиторы освобождаются от обязанности представить свое заключение на соответствующую отчетность.

Доступ к заключениям будет осуществляться с учетом действующих ограничений, определяемых правительством по согласованию с Банком России.