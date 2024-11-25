Функционал госресурса бухгалтерской отчетности ГИРБО будет расширен

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Содержание государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИРБО) планируется расширить за счет включения консолидированной финансовой отчетности организаций, раскрываемой информации об устойчивости, а также промежуточной финансовой отчетности организаций.

Это предусмотрено утвержденными правительством "Основными направлениями государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года", сказано на сайте кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил документ своим распоряжением.

Задачами на среднесрочную перспективу названы: развитие системы стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности в качестве основного инструмента регулирования, расширение функционала ГИРБО и усовершенствование экономической модели деятельности аудиторских организаций.

В частности, для дальнейшего развития ГИРБО предлагается расширить его наполнение за счет включения консолидированной финансовой отчетности организаций, раскрываемой информации об устойчивости, а также промежуточной финансовой отчетности организаций. Кроме того, планируется внедрить технологические решения, позволяющие учитывать особенности формирования финансовой отчетности, представлять аудиторские заключения в электронном виде, расширить перечень инструментов контроля качества отчетности, включаемой в этот информационный ресурс.

Согласно опубликованному документу, планируется разработать и внедрить инструментарий, позволяющий пользователям анализировать отчетности в ГИРБО, в том числе проводить сравнительный анализ, настраивать параметры отображения информации, выполнять фильтрацию необходимых данных.

В нем также подчеркивается необходимость мотивировать компании предоставлять данные в ГИРБО. "Важную дисциплинирующую роль в этом должен играть механизм привлечения экономических субъектов к административной ответственности в случае ненадлежащего исполнения ими указанной обязанности (включая уклонение от проведения обязательного аудита финансовой отчетности), что предполагает внесение соответствующих изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - указано в документе.

Также предлагается ввести мораторий на существенные изменения модели регулирования и контроля аудиторской деятельности до 2030 года, сформировать практику оказания таких услуг, как консультирование в случаях выпуска ценных бумаг и финансовых инструментов в иностранных юрисдикциях, по вопросам корпоративного управления зарубежными активами, налогового и бухгалтерского сопровождения зарубежных активов, контролируемых иностранных инвестиций, международного права и права отдельных иностранных юрисдикций.

Среди необходимых в среднесрочной перспективе изменений, в частности, называется: "усиление ответственности, в том числе имущественной, аудиторских организаций, аудиторов за грубые нарушения обязательных требований в сфере аудиторской деятельности".

Совершенствованию экономической модели деятельности аудиторских организаций будут способствовать: изменение системы закупок аудиторских услуг, в частности, совершенствование конкурсных процедур отбора аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов; введение запрета на одновременное исполнение одним лицом полномочий исполнительного органа в двух и более аудиторских организациях, говорится в "Основных направлениях государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года".

План мероприятий по реализации этих направлений утвердит Минфин в ближайшие три месяца.