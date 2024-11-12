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Акции Nissan подскочили до максимума за 15 лет

Компания заявляла об интересе со стороны инвестора-активиста

Акции Nissan подскочили до максимума за 15 лет
Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Цена бумаг Nissan Motor Co. во вторник выросла на 12,8%, максимальными темпами за 15 лет, после того, как компания сообщила о покупке пакета её акций инвестиционной фирмой.

Как говорится в документах, направленных регуляторам, Suntera (Cayman) Ltd. приобрела 2,5% акций Nissan. Эту компанию связывают с сингапурским хедж-фондом Effissimo Capital Management Pte. Эти инвестфирмы активно участвовали в поглощении Toshiba Corp. в 2021 году.

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Если новость об интересе инвесторов-активистов к Nissan подтвердится, акции продолжат подъем на ожиданиях масштабной реорганизации бизнеса автопроизводителя, отметил фондовый управляющий в Aizawa Securities Co. Икуо Митсуи.

На прошлой неделе Nissan анонсировал сокращение производственных мощностей на 20% и увольнение 9 тыс. сотрудников. Также компания понизила прогноз выручки на текущий фингод до 12,7 трлн иен ($82,6 млрд) с ожидавшихся ранее 14 трлн иен, прогноз операционной прибыли - до 150 млрд с 500 млрд иен.

Nissan
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