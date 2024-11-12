Госдума увеличила лимит на сумму сделок для "неквалов" без тестирования

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении поправки в закон "О рынке ценных бумаг", которые расширяют возможности для торговли и инвестирования для неквалифицированных клиентов - физических лиц, а также меняют условия для получения статуса квалифицированного инвестора.

Законопроект (№496225-8) был внесен в парламент в ноябре 2023 г. и существенно доработан к окончательному чтению.

Документ корректирует правила присвоения статуса квалифицированного инвестора физлицам. Сейчас для этого достаточно выполнения одного из условий: иметь на брокерских или банковских счетах не менее 6 млн рублей или ценные бумаги на эквивалентную сумму; совершить за последние четыре квартала сделки с инструментами финансового рынка на сумму 6 млн рублей и более; иметь высшее экономическое образование или опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Парламентарии расширили список условий, соответствие одному из которых позволяет гражданину получить статус квалифицированного инвестора. Для этого также будет достаточно иметь определенную ЦБ ученую степень, либо размер дохода, виды, период получения и порядок расчета которого также будут устанавливаются нормативными актами регулятора.

Меняются правила проведения тестирования для неквалифицированных инвесторов. Сейчас, если проведенное тестирование клиента было отрицательным, брокер вправе исполнить поручение физического лица при одновременном исполнении следующих условий: брокер предоставит клиенту уведомление о рисках, клиент заявит брокеру о принятии рисков, сумма сделки не превышает 100 тыс. руб. Принятый депутатами закон увеличивает лимит на сумму сделок до 300 тыс. руб. Сейчас в законе нет упоминания о специфике учета сделок по договорам репо. В новом варианте указывается, что при расчете суммы сделок по договорам репо учитывается только сумма первой части договора.

Кроме того, сейчас брокер может продать физлицу продукт с вышеупомянутыми условиями в случае отрицательного результата тестирования. Новая формулировка указывает, что эти условия можно применять, если у клиента нет положительного результата тестирования, что расширяет сферу применения правил. Одновременно из закона убирается норма о том, что отказ клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования является основанием для отказа брокера от исполнения поручения.

В правила проведения тестирования физических лиц вносится уточнение, что положительный результат тестирования физического лица действует пять лет со дня его получения. Сейчас срок действия тестирования в законе не указан.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.