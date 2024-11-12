Дума может рассмотреть проекта бюджета РФ на 2025-2027 гг. в III чтении 21 ноября

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в случае принятия проекта бюджета РФ на 2025-2027 гг. во втором чтении 14 ноября может приступить к рассмотрению документа в третьем чтении 21 ноября. Об этом сообщил в ходе заседания думского комитета по бюджету и налогам его руководитель Андрей Макаров.

"Нам с вами предстоит второе чтение послезавтра (14 ноября - ИФ), через неделю, на 21-е число, если у нас бюджет принимается во втором чтении, мы будем выходить на третье чтение", - сказал Макаров.

Он отметил, что проект постановления Госдумы будет обсуждаться на комитете на следующей неделе в понедельник или вторник.