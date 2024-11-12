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Капитализация рынка акций РФ во вторник выросла на 2,09%

Капитализация рынка акций РФ во вторник выросла на 2,09%
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов во вторник на "Московской бирже" составила 48,131 трлн рублей ($491,355 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация выросла на 986,815 млрд рублей, или на 2,09%

Лидерами рыночной стоимости являются "Сбербанк" (5,850 трлн рублей), "Роснефть" (5,220 трлн рублей), "ЛУКОЙЛ" (4,913 трлн рублей).

На 29 декабря 2023 года капитализация составляла 55,819 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 13,77%.

Роснефть Сбербанк ЛУКОЙЛ Московская биржа
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