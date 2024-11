Американские фондовые индексы снизились во вторник

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Ралли на американском фондовом рынке, вызванное победой Дональда Трампа на президентских выборах, приостановилось во вторник.

Инвесторы фиксировали прибыль после того, как индексы достигли рекордных отметок, сообщает Trading Economics.

Кроме того, участники торгов ждут выхода данных об инфляции, которые могут оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы. Ожидается, что темпы подъема потребительских цены в октябре ускорились до 2,6% в годовом выражении с 2,4% в предыдущий месяц. Официальные данные будут опубликованы в среду.

Цена акций NovaVax Inc. по итогам торгов упала на 6,1%. Фармацевтическая компания ухудшила прогноз выручки на 2024 год, хотя в третьем квартале ее размер превысил ожидания рынка.

Капитализация Mosaic Co. сократилась на 7,7%. Cкорректированная EBITDA одного из крупнейших в мире производителей удобрений в прошедшем квартале упала на 25%, выручка - на 21%.

Стоимость бумаг Plug Power Inc. снизилась на 4%. Производитель топливных элементов в третьем квартале получил чистый убыток в размере 25 центов на акцию при выручке в $173,7 млн. Аналитики в среднем предполагали соответственно 24 цента и $207,3 млн. Кроме того, прогноз компании на 2024 год также оказался слабее ожиданий.

ADR Tencent Music Entertainment снизились в цене на 5,5%. Компания, владеющая крупнейшим в Китае музыкальным стриминговым сервисом, в июле-сентябре получила выручку ниже ожиданий аналитиков.

Бумаги Tesla подешевели на 6,1%, Intel Corp. - на 3,5%, Chevron Corp. - на 0,8%, International Business Machines - на 0,5%, Boeing Co. - на 2,5%, Amgen - на 7,1%, GE Vernova Inc. - на 7,4%, Albemarle - на 7%, Super Micro Computer Inc. - на 6,8%.

Между тем акции Tyson Foods прибавили в цене 6,6%. Производитель продуктов питания в четвертом финквартале, который закончился 28 сентября, вернулся на прибыльный уровень, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

23andMe Holding Co. объявила о намерении сократить штат примерно на 40% (около 200 человек) в рамках программы реструктуризации для снижения расходов. Бумаги компании, которая получила известность благодаря ДНК-тестам, которыми можно воспользоваться дома, подорожали на 2,2%.

Стоимость Honeywell International поднялась на 3,9% на сообщении о том, что инвестфонд Elliott Investment Management нарастил долю в компании, и теперь она оценивается более чем в $5 млрд.

Кроме того, акции Nvidia Corp. подорожали на 2,1%, Microsoft Corp. - на 1,2%, Amazon.com Inc. - на 1%, Alphabet Inc. - на 0,7%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 0,9% и составил 43910,98 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 17,36 пункта (на 0,3%) - до 5983,99 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 17,36 пункта (на 0,1%) и завершил сессию на отметке 19281,4 пункта.