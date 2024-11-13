"Агрокомплекс Ткачева" в этом сезоне снизил производство сахара на 26%

Сокращение урожая сахарной свеклы в холдинге связали с засухой

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс имени Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов России, завершил переработку сахарной свеклы, выработав 323,4 тысячи тонн сахара, сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге.

"На предприятиях "Агрокомплекса" завершена уборка сахарной свеклы, валовой сбор составил 1,5 млн тонн. В этом году в связи с засухой в весенне-летний период урожайность сельхозкультуры ниже на 20%. Средняя урожайность составила 310,6 центнера с гектара. При этом отмечается достаточно высокий показатель дигестии (сахаристости - ИФ), он выше прошлогоднего - на уровне 18,5%", - сообщили в агрохолдинге.

К настоящему времени завершен и сезон переработки сахарной свеклы на всех сахарных заводах агрохолдинга.

"В целом четыре завода приняли 2,4 млн тонн сахарной свеклы, произведено 323,4 тысячи тонн сахара. Помимо сахара получено 111 тысяч тонн гранулированного жома и 107 тысяч тонн мелассы", - добавил представитель "Агрокомплекса".

Как сообщалось, в прошлом году валовой сбор сахарной свеклы по компании составил 2,3 млн тонн при средней урожайности 493 ц/га. Производство сахара составило 435,8 тысячи тонн.

Таким образом, в этом году урожай агрокультуры снизился на 35%, а производство сахара - почти на 26%.

"Агрокомплекс имени Н.И.Ткачева" принадлежит бывшему главе федерального Минсельхоза Александру Ткачеву и объединяет около 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае, Ростовской области, на Ставрополье. Основные направления деятельности - животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Фирменная торговая сеть представлена 590 магазинами в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и Москве. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

Агрохолдинг, по его собственным данным, занимает 5-е место по объемам производства сахара в России.