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"Агрокомплекс Ткачева" сократил годовую чистую прибыль по РСБУ вдвое

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов России, в 2024 году сократил чистую прибыль по РСБУ в два раза - до 6,7 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка при этом выросла на 9,7% - до 92,752 млрд рублей, в том числе от реализации продукции переработки - на 4,6%, до 65,28 млрд рублей, продукции растениеводства - в 1,5 раза, до 15,6 млрд рублей, продукции животноводства - на 7,4%, до 7,8 млрд рублей.

Выручка агрохолдинга, согласно отчетам, росла ежегодно с образования предприятия в 1993 году.

Себестоимость в прошлом году увеличилась на 13%, до 62 млрд рублей, валовая прибыль - на 3,7%, до 30,7 млрд рублей, а прибыль от продаж сократилась на 2,7%, до 17,17 млрд рублей.

Коммерческие расходы агрохолдинга выросли на 10,5%, составив 9,9 млрд рублей, управленческие - на 21,4%, до 3,63 млрд рублей. Кроме того, в прошлом году существенно - в 1,7 раза возросли проценты к уплате, достигнув 13,4 млрд рублей. Доходы от участия в других организациях снизились на 25,5%, до 4,36 млрд рублей.

В отчете отмечается, что в минувшем году "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" стал владельцем нескольких компаний в трех регионах - ООО "Агротехнологии" (Краснодарский край, деятельность холдинговых компаний), ООО "Донские зори" (Ростовская область, выращивание зерновых), ЗАО "Интерлот" (Москва, предоставление прочих финансовых услуг).

Кредиторская задолженность холдинга за 2024 год снизилась с 15,337 млрд рублей до 14,972 млрд рублей, дебиторская - выросла с 21,563 млрд рублей до 22,45 млрд рублей.

"Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева" принадлежит бывшему министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

В 2024 году агрохолдинг инвестировал в развитие 9,1 млрд рублей, что на 44% больше, чем годом ранее.

Агрокомплекс Ткачева Краснодарский край Ростовская область Москва Александр Ткачев
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