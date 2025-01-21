Американский производитель свинины Smithfield планирует IPO на $940 млн

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Американский производитель свинины Smithfield Foods Inc. подал документы на первичное размещение акций в США, объем которого может достичь $940 млн.

Как говорится в заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, компания намерена разместить 17,4 млн акций по цене от $23 до $27 за бумагу. Аналогичный пакет бумаг разместит ее материнская структура, WH Group.

Размещение может стать крупнейшим в продуктовом секторе США с 2021 года, когда Oatly Group AB провела IPO на $1,6 млрд.

Гонконгская WH Group, купившая Smithfield более десяти лет назад, сохранит контроль над компанией после ее выхода на биржу.

Smithfield производит различную продукцию из свинины под брендами Eckrich, Nathan's Famous и Smithfield. За девять месяцев по 29 сентября прошлого года компания получила чистую прибыль в размере $581 млн при выручке в $10,2 млрд против убытка в $2 млн и выручки в $10,6 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Организаторами размещения выступают банки Morgan Stanley, Bank of America и Goldman Sachs. Бумаги компании будут размещены на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером SFD.