Греф назвал приоритетом интеграцию ЦФА-платформы Сбербанка с другими площадками

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует интегрировать свою платформу по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) с другими площадками, сообщил журналистам в кулуарах конференции Сбербанка по блокчейну президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Это одна из приоритетных задач для нас на ближайшие три года", - сказал он.

"Сегодня у нас в стране действует 11 операторов с различными платформами. Пока одна из ключевых проблем - интероперабельность, возможность сквозных транзакций между этими платформами. Это серьезная проблема на сегодняшний день. Я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы эта интеграция состоялась, и в ближайшее годы, я думаю, что это произойдет", - считает глава Сбербанка.

ЦФА - цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, а также права участия в капитале непубличных акционерных обществ. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра.

Банк России включил площадку Сбербанка в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в марте 2022 года.