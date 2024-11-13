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Brent подорожала до $72,42 за баррель

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили подъем днем в среду, восстанавливаясь после падения в начале недели.

К 14:23 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (0,74%), до $72,42 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,52 (0,76%), до $68,64 за баррель.

"Рынок ищет катализаторы, которые помогут ему вырваться из сложившегося диапазона, - отметил глава отдела исследований в Onyx Capital Group Гарри Чилингирян. - Говоря об общей картине, сокращение добычи ОПЕК+ оказывает определенную поддержку ценам, но макроэкономические реалии ограничивают рост, а колебание котировок вызвано геополитическими рисками".

Накануне ОПЕК ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 107 тысяч баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как ожидается, составит 104 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете.

Старший аналитик XM Харалампос Писсурос отметил, что недавнее снижение цен было вызвано укреплением доллара после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, недостаточными стимулами правительства Китая и ухудшением прогнозов ОПЕК. Ввиду этих факторов риски для котировок нефти смещены в сторону снижения.

Brent WTI ОПЕК США Китай
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