Brent подорожала до $72,11 за баррель

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после слабого роста по итогам предыдущей сессии.

К 8:07 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,31%), до $72,11 за баррель. Днем ранее Brent подорожала на 6 центов, до $71,89 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,2 (0,29%), до $68,32 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 8 центов, до $68,12 за баррель.

ОПЕК во вторник ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 107 тысяч баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как ожидается, составит 104 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете.

Кроме того, прогноз увеличения спроса в 2025 году был снижен еще на 103 тысячи б/с - до 1,5 млн б/с. В результате теперь ОПЕК предполагает, что общий объем потребления составит 105,57 млн б/с.

Картель ухудшил оценки спроса уже в четвертый раз, отмечает Trading Economics.

"Цены на нефть находятся под давлением из-за негативных прогнозов спроса", - заявил MarketWatch управляющий партнер Hummingbird Capital Мэтью Поляк.